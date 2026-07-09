Immissioni in ruolo docenti 2026 posti disponibili Ecco in quali scuole AGGIORNATO con rettifica Lazio

Sono stati pubblicati i trasferimenti e i passaggi di ruolo per i docenti già assunti a tempo indeterminato, aprendo la procedura di immissione in ruolo per il 2026. La lista include i posti disponibili nelle scuole, con un aggiornamento sulla situazione in Lazio. La pubblicazione riguarda esclusivamente i trasferimenti tra istituti e i passaggi di ruolo, escludendo gli accantonamenti.

Immissioni in ruolo docenti: la pubblicazione dei trasferimenti e dei passaggi di cattedraruolo dei colleghi già assunti a tempo indeterminato, al netto degli accantonamenti, apre la stagione dell’assunzione dei precari. Cosa sappiamo per il 202627. Il totale dei posti disponibili, nella terza fase dei movimenti dei docenti di ruolo (trasferimenti interprovinciali e mobilità professionale) viene suddiviso al 50% tra mobilità e immissioni in ruolo. Per l’a.s. 202627 l’eventuale posto dispari va assegnato alle immissioni in ruolo. Disposte le operazioni di mobilità dei docenti di ruolo, i cui esiti sono stati pubblicati il 29 maggio, i posti ancora vacanti saranno disponibili per le assunzioni in ruolo Saranno utilizzati tutti per i ruoli? Non lo sappiamo, dipende dalla richiesta del Ministero e dall’autorizzazione del MEF. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Lazio.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Immissioni in ruolo su tutti i posti disponibili

Notizie e thread social correlati

Immissioni in ruolo docenti 2026, posti disponibili dopo la mobilità. Ecco in quali scuole [AGGIORNATO con rettifica Roma]Dopo la pubblicazione dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo, si apre la fase di assunzione dei docenti precari per il 2026.

Immissioni in ruolo docenti 2026, posti disponibili dopo la mobilità. Ecco in quali scuole [AGGIORNATO con rettifica Umbria]Sono stati pubblicati i trasferimenti e i passaggi di ruolo dei docenti già assunti a tempo indeterminato, aggiornati con una rettifica per l'Umbria.

Temi più discussi: Scuola, a che punto sono le assunzioni dei docenti per il 2026-2027?; Immissioni in ruolo 2026: il cronoprogramma delle operazioni; USR LAZIO – AVVISO Avvio operazioni Immissioni in ruolo docenti a.s. 2026-27; Immissioni in ruolo docenti per il 2026/2027: TFA, GPS ed elenchi.

Immissioni in ruolo docenti 2026/27: ecco i turni aperti su Istanze online per Fase 1 Scelta della provincia [AGGIORNATO con Puglia e Sicilia]Immissioni in ruolo personale docente a.s. 2026/27: ecco la prima convocazione per la FASE 1 in Lombardia, in attesa del decreto ministeriale che indicherà il contingente autorizzato dal MEF. Il Minis ... orizzontescuola.it

Immissioni in ruolo docenti 2026: la risposta del MEF tarda ad arrivare, per cui il Ministero ha dato il via libera agli Uffici Scolastici per avviare la fase 1. x.com

Scuola, assunzioni docenti e immissioni in ruolo 2026-2027: novità e cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Scuola, assunzioni docenti e immissioni in ruolo 2026-2027: novità e cosa sappiamo ... tg24.sky.it