Immissioni in ruolo docenti 2026 posti disponibili dopo la mobilità Ecco in quali scuole AGGIORNATO con rettifica Umbria

Sono stati pubblicati i trasferimenti e i passaggi di ruolo dei docenti già assunti a tempo indeterminato, aggiornati con una rettifica per l'Umbria. Questi dati determinano i posti disponibili per le immissioni in ruolo nel 2026, dopo la mobilità. La pubblicazione segnala l'inizio delle assunzioni dei precari, con le scuole che ora conoscono le disponibilità di cattedre e posti vacanti.

Immissioni in ruolo docenti: la pubblicazione dei trasferimenti e dei passaggi di cattedraruolo dei colleghi già assunti a tempo indeterminato, al netto degli accantonamenti, apre la stagione dell’assunzione dei precari. Cosa sappiamo per il 202627. Il totale dei posti disponibili, nella terza fase dei movimenti dei docenti di ruolo (trasferimenti interprovinciali e mobilità professionale) viene suddiviso al 50% tra mobilità e immissioni in ruolo. Per l’a.s. 202627 l’eventuale posto dispari va assegnato alle immissioni in ruolo. Disposte le operazioni di mobilità dei docenti di ruolo, i cui esiti sono stati pubblicati il 29 maggio, i posti ancora vacanti saranno disponibili per le assunzioni in ruolo Saranno utilizzati tutti per i ruoli? Non lo sappiamo, dipende dalla richiesta del Ministero e dall’autorizzazione del MEF. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Immissioni in ruolo su tutti i posti disponibili

Notizie e thread social correlati

Immissioni in ruolo docenti 2026, posti disponibili dopo la mobilità. Ecco in quali scuole [AGGIORNATO con rettifica Roma]Dopo la pubblicazione dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo, si apre la fase di assunzione dei docenti precari per il 2026.

Immissioni in ruolo docenti 2026, posti disponibili dopo la mobilità. Ecco in quali scuole [AGGIORNATO con Teramo]I trasferimenti e i passaggi di cattedra pubblicati quest'anno riguardano docenti già assunti a tempo indeterminato, escludendo gli accantonamenti.

Temi più discussi: Immissioni in ruolo 2026: il cronoprogramma delle operazioni; Immissioni in ruolo docenti 2026, posti disponibili dopo la mobilità. Ecco in quali scuole [AGGIORNATO con Terni e Perugia]; Immissioni in ruolo docenti per il 2026/2027: TFA, GPS ed elenchi; Immissioni in ruolo docenti anno scolastico 2026/2027: Tempi e procedura prevista.

Immissioni in ruolo docenti 2026/27: gli elenchi regionali sono la vera novità, un elemento che potrebbe portare all'assunzione candidati che pur avendo superato le prove di un concorso ordinario in mancanza di questo strumento aveva davanti a sè solo l… x.com

Immissioni in ruolo docenti 2026, per ogni classe di concorso sono previsti più turni di nomina?Nel question time del 29 giugno 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino, sarà ospite Sonia Cannas ... orizzontescuola.it

Immissioni in ruolo, in arrivo il contingente: oltre 44mila posti vacanti e disponibili: atteso l’ok del CdmC’è grande attesa per conoscere il numero dei posti autorizzati dal Mef per le immissioni in ruolo 2026/27. Come scrive ‘Il Sole 24 Ore’ nell’edizione odierna, il primo atto è già arrivato con l’invio ... tecnicadellascuola.it