Immissioni in ruolo docenti 2026 posti disponibili Ecco in quali scuole AGGIORNATO con Bari Modena e Vibo Valentia

Sono stati pubblicati i dati sulle immissioni in ruolo dei docenti per il 2026, con dettagli sui posti disponibili nelle scuole di alcune città. La pubblicazione riguarda i trasferimenti e i passaggi di ruolo per i docenti già assunti a tempo indeterminato, esclusi gli accantonamenti. Questa fase segna l'inizio delle assunzioni dei precari, con informazioni aggiornate su Bari, Modena e Vibo Valentia.

Immissioni in ruolo docenti: la pubblicazione dei trasferimenti e dei passaggi di cattedraruolo dei colleghi già assunti a tempo indeterminato, al netto degli accantonamenti, apre la stagione dell’assunzione dei precari. Cosa sappiamo per il 202627. Il totale dei posti disponibili, nella terza fase dei movimenti dei docenti di ruolo (trasferimenti interprovinciali e mobilità professionale) viene suddiviso al 50% tra mobilità e immissioni in ruolo. Per l’a.s. 202627 l’eventuale posto dispari va assegnato alle immissioni in ruolo. Disposte le operazioni di mobilità dei docenti di ruolo, i cui esiti sono stati pubblicati il 29 maggio, i posti ancora vacanti saranno disponibili per le assunzioni in ruolo Saranno utilizzati tutti per i ruoli? Non lo sappiamo, dipende dalla richiesta del Ministero e dall’autorizzazione del MEF. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo docenti 2026 27 come funzionano GaE concorsi GPS ed elenchi regionali

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