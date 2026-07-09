Immissioni in ruolo docenti 2026 ecco consistenza graduatorie che precedono il PNRR3 Aggiornato con rettifica Emilia Romagna

Le graduatorie residue dei concorsi per le assunzioni dei docenti per il 2026 sono state aggiornate, con una rettifica per l'Emilia Romagna. Queste graduatorie precedono il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 3 e sono fondamentali per le procedure di immissione in ruolo. La loro consistenza numerica rappresenta un dato chiave per comprendere il numero di posti ancora disponibili prima delle nuove assunzioni. Le procedure di assunzione in ruolo sono in corso e si basano su questi dati.

Procedure di assunzione in ruolo docenti per l’a.s. 202627. Importante conoscere la consistenza numerica delle graduatorie ancora esistenti dei concorsi. Sicilia – candidati ancora presenti nelle graduatorie dei concorsi – parziale rettifica 14 aprile 2026 – prospetto vincitori e idonei – N.B. Se il docente vincitore da concorso PNRR rinuncia al ruolo, il posto viene coperto da un idoneo che conquista il diritto all’assunzione senza limiti temporali e l’elenco del 30% viene reintegrato con la possibilità di assunzione sempre entro il triennio (per tante classi di concorso il primo anno è già stato il 202526). Vuoi un aiuto rapido? Vuoi confrontarti con i colleghi sulle problematiche del momento? Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Elenchi regionali ruolo docenti 2026 chi può inserirsi domanda dal 6 al 25 maggio

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