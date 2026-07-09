Immissioni in ruolo docenti 2026 27 quanti posti riservati per legge 68 99

Nelle immissioni in ruolo del personale docente vanno assicurate le quote di riserva. Alcuni Uffici Scolastici stanno prontamente pubblicando il prospetto del numero di posti residui, per la massima trasparenza. Sollecitiamo i sindacati a richiedere la pubblicazione in tutte le province. Le assunzioni dei docenti riservisti di cui alla legge n. 6899 sono effettuate prioritariamente rispetto a quelle dei riservisti di cui al D.lgs. 662010 e alla Legge 402017 Le aliquote sopra riportate (7% invalidi e 1% orfani, coniugi superstiti e categorie equiparate) si calcolano, a livello provinciale, per ciascuna graduatoria e nel caso della secondaria per ciascuna classe di concorso, in riferimento al numero di occupati, da intendersi come dotazione organica al 1° settembre. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo docenti 2026 27 come funzionano GaE concorsi GPS ed elenchi regionali

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