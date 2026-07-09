L'Unione Europea ha adottato una posizione in linea con quella italiana riguardo all'immigrazione illegale, seguendo le indicazioni della leader di un partito di maggioranza. La decisione europea rispecchia le richieste di cambiare l’approccio comunitario, puntando a soluzioni più concrete, responsabili e orientate alla sicurezza. La dichiarazione è stata fatta da una rappresentante politica che ha espresso soddisfazione per l’allineamento tra Italia e UE.

Ancora una volta l'Europa segue la linea tracciata dall'Italia sul fronte immigrazione illegale. E lo fa su input della leader di Fratelli d'Italia. "Volevamo cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione, renderlo più concreto, più responsabile e più attento alla sicurezza dei cittadini. I fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma ", ha spiegato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni con un post su X. "La proposta di un nuovo regime di sanzioni contro le reti criminali che sfruttano il traffico di migranti- ha sottolineato la leader di Fratelli d'Italia - è un segnale importante verso questo obiettivo. Colpire questi gruppi significa agire alla radice di un fenomeno che lucra sulla vita delle persone, alimenta insicurezza e mette a rischio vite umane. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Giorgia Meloni.

© Liberoquotidiano.it - Immigrazione, Giorgia Meloni esulta: "L'Ue segue la linea tracciata dall'Italia"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giorgia Meloni al G7 a testa alta in nome del popolo italiano.

Notizie e thread social correlati

Migranti, Meloni: “Storico l’accordo Ue sui rimpatri, l’Europa segue la strada indicata dall’Italia”L'Unione Europea ha approvato un nuovo regolamento sui rimpatri, definito da Meloni “storico”.

Via libera Ue al regolamento sui rimpatri, Giorgia Meloni esulta sui social: "Un successo per l’Italia"Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente il nuovo regolamento sui rimpatri di cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente...

Si parla di: Meloni ad Ankara, non mi pento di nulla: la frase con cui chiude la partita | Libero Quotidiano.it.

Meloni ringrazia il polacco Tusk: Uniti dalla lotta ai dazi interni e all'immigrazione illegaleLa premier Giorgia Meloni dopo l'incontro con il presidente polacco Donald Tusk mette in fila in conferenza stampa le battaglie che uniscono Italia e Polonia, compresi i principali dossier europei. repubblica.it

Dossier immigrazione, i risultati del governo Meloni: ecco tutti i numeriE in Europa il commissario per l'immigrazione Magnus Brunner esulta per l’accordo che rende le politiche dell’Unione più efficaci in materia di asilo e rimpatri ... msn.com