A Faicchio, nel Sannio beneventano, sono visibili l’acquedotto romano e il ponte Fabio Massimo. Entrambi si trovano vicino al torrente Titerno, a circa 13 metri dal livello dell’acqua. Le strutture sono state fotografate oggi e si trovano in un’area caratteristica del centro storico.

Oggi siamo a Faicchio, caratteristico e suggestivo centro del Sannio beneventano, nei pressi del torrente Titerno, a circa 13 metri dal livello del suo corso. È qui che troviamo un antico ponte intitolato al condottiero e dittatore romano Quinto Fabio Massimo, noto come il Temporeggiatore, costruito per arrestare l’avanzata di Annibale durante la Seconda Guerra Punica e per portare avanti la sua tattica militare preferita. L’imponente struttura è il frutto di una serie molteplice di interventi edificatori e di adattamento operati dai Romani su una preesistente costruzione, forse sannita. Il ponte dei Sanniti doveva essere originariamente... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: l’acquedotto romano e il ponte Fabio Massimo di Faicchio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Immagini dal Sannio: la Madonna delle Grazie, Regina del SannioNel Sannio, sono state diffuse immagini della Madonna delle Grazie, considerata la Regina del Sannio.

Immagini dal Sannio: la Marchigiana dell’Alto Sannio, eccellenza gastronomica campanaOggi ci spostiamo nel Sannio, in una zona dell’Alto Sannio nota per la produzione di una carne bovina di alta qualità.