Il governo Meloni si trova in una fase cruciale della sua gestione, con un bilancio economico che evidenzia alcuni risultati positivi, tra cui la creazione di circa mille posti di lavoro al giorno. Nel frattempo, si intensificano le attività di gruppi avversi, anche di origine interna all’Italia, che si muovono in modo attivo. La situazione politica ed economica del paese continua a essere al centro dell’attenzione pubblica e dei commentatori.

Il governo Meloni è giunto a un tornante decisivo della sua corsa. Ha colto ieri un successo oggettivo di durata, e, come Il Tempo evidenzia oggi, ha al suo attivo un bilancio economico con diverse luci: 1000 posti di lavoro al giorno non sono certamente cosa da poco. E tuttavia le insidie non mancano. È un momento politico strano e tutto da studiare, in cui gli avversari dell'esecutivo agiscono con forza (in qualche caso con violenza) e precisione, mentre da parte del governo si registrano alcune preoccupanti battute a vuoto. Proviamo a mettere in fila tre sfide di questo mese di maggio. Mille posti di lavoro al giorno. Governo #Meloni,...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Alacremente al lavoro i nemici (anche interni) dell'Italia. L'editoriale di Capezzone

Notizie correlate

Guerriglia contro le Olimpiadi a Milano, l’ira della premier: “Nemici dell’Italia, vanificate il lavoro di tutti”Roma – Le immagini che arrivano da Milano raccontano una frattura che va ben oltre gli scontri di piazza.

Ascoltare e incoraggiare il Sì di sinistra. L'editoriale di CapezzoneAmici lettori, il mio potrà sembrarvi (ma solo a prima vista) un invito inconsueto, forse perfino bizzarro.

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Lavori in corso alla Biennale, e Buttafuoco posta intervista-ritratto 'Un uomo libero'; Serie A Elite, Petrarca: svuotare l’infermeria per i playoff; Si prepara il Rally Costa del Gargano 2026 – a lavoro per la quinta edizione tappa del CRZ ACI Sport in programma il 30 ed il 31 maggio – Aperte le iscrizioni; Trapani, nuova scala d'accesso al Bastione Imperiale: la grande passeggiata prende forma [FOTO].

Lavori in corso alla Biennale, e Buttafuoco posta intervista-ritratto 'Un uomo libero'Operai con il caschetto, ricamatrici, artisti alacremente al lavoro, tra pennelli, pialle levigatrici, aghi, nodi, in vista della prepartura della Biennale d'arte, in programma il 5 maggio: dopo il te ... ansa.it

In Slovenia sono in corso le prove tecniche di governo. Sebbene il leader dell’SDS Janez Janša affermi di non aver ancora accettato del tutto la sfida di formare il nuovo esecutivo, fa altresì capire che si sta lavorando alacremente. - facebook.com facebook