Torre San Severo | il festival che apre case e giardini al pubblico
A Torre San Severo si svolge un festival che permette di visitare case private e giardini del borgo, aprendo le porte a visitatori e curiosi. Durante l’evento, le abitazioni private vengono aperte al pubblico, offrendo un’occasione di scoperta e condivisione tra residenti e visitatori. I cittadini partecipano trasformando i propri giardini in spazi accessibili, creando un percorso che coinvolge l’intera comunità. La manifestazione si svolge in vari punti del paese, creando un itinerario che unisce case e spazi verdi.
? Punti chiave Come possono le case private diventare palcoscenici per un intero borgo?. Cosa accade quando i cittadini trasformano i propri giardini in spazi pubblici?. Perché questo festival rifiuta il modello del turismo mordi e fuggi?. Come può un portale digitale proteggere l'identità dei piccoli centri umbri?.? In Breve Oltre 50 realtà tra associazioni e produttori locali partecipano all'evento.. Laboratori di pasta, mosaico e teatro si alternano a trekking e yoga.. Cooperativa Mir e associazione NoGap collaborano per decorare il borgo.. Portale Frazioni da Vivere offre sentieri e consigli sul territorio orvietano.. Il prossimo 10, 11... 🔗 Leggi su Ameve.eu
Reborn at Her Wedding, She Dumps Her Ex for the Cold Prince-WhoXLoved Her All Along!
Sullo stesso argomento
Il grattacielo che "abbraccia" Milano apre al pubblico: visita mozzafiato al 28esimo piano della Torre PwcUn viaggio verticale fino al 28esimo piano: come accedere alla Torre Pwc per scoprire la cupola vetrata e la vista incredibile sulle Alpi durante le...
Il grattacielo che "abbraccia" Milano apre al pubblico: visita mozzafiato al 27esimo piano della Torre PwcUn viaggio verticale fino al 27esimo piano: come accedere alla Torre Pwc per scoprire la cupola vetrata e la vista incredibile sulle Alpi durante le...
InFrazioni 2026 arriva a Torre San Severo: oltre 40 realtà in rete A seguire (ore 19.30): aperitivo in terrazza e cena di raccolta fondi per il festival, realizzata con il sostegno della Sezione Soci Unicoop Etruria di Orvieto Un festival che prende forma ben prima di - Facebook facebook
PARROCCHIA SAN MARCO EVANGELISTA - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Torna InFrazioni, il festival che apre le porte di Torre San SeveroCase e giardini privati che si aprono, un trekking stellare di notte, laboratori di pasta fresca, mosaico, cesteria, teatro corporeo. E persino Shakespeare in inglese, in un piccolo borgo dell’Umbria. umbria24.it
A Lo Scalo la presentazione di InFrazioni 2026 in programma a Torre San SeveroUn festival che prende forma ben prima di cominciare, mettendo in moto persone, energie e relazioni. Come anticipato torna ... orvietonews.it