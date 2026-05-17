Torre San Severo | il festival che apre case e giardini al pubblico

A Torre San Severo si svolge un festival che permette di visitare case private e giardini del borgo, aprendo le porte a visitatori e curiosi. Durante l’evento, le abitazioni private vengono aperte al pubblico, offrendo un’occasione di scoperta e condivisione tra residenti e visitatori. I cittadini partecipano trasformando i propri giardini in spazi accessibili, creando un percorso che coinvolge l’intera comunità. La manifestazione si svolge in vari punti del paese, creando un itinerario che unisce case e spazi verdi.

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