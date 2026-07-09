Il tempo riparte alla Reggia Via ai restauri dell’orologio
L’orologio della Villa Reale, realizzato nel 1839, sarà sottoposto a restauri. Il meccanismo e il quadrante, situati sulla facciata dell’ala sud, saranno oggetto di interventi di manutenzione. Le operazioni di restauro sono state avviate per ripristinare la funzionalità dell’orologio, che tornerà a segnare le ore nel cortile d’onore. I lavori sono in corso e si prevede che l’orologio tornerà presto in funzione.
Tornerà presto a scandire le ore l’orologio della Villa Reale, il grande quadrante con il suo sofisticato meccanismo realizzato nel 1839 che sovrasta la facciata dell’ala sud verso il cortile d’onore. Il recupero dello storico orologio realizzato dall’artigiano milanese Antonio Torri, assieme al restauro conservativo della facciata sud, sono due interventi che vengono realizzati con il contributo della maison Louis Vuitton che ha annunciato la sua collaborazione con il Consorzio Villa Reale e Parco in occasione del suo ritorno alle competizioni di auto d’epoca e in vista del Gran premio d’Italia a Monza. Dall’1 al 4 settembre è in programma... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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