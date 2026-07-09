Il tempo riparte alla Reggia Via ai restauri dell’orologio

Notizia in breve

L’orologio della Villa Reale, realizzato nel 1839, sarà sottoposto a restauri. Il meccanismo e il quadrante, situati sulla facciata dell’ala sud, saranno oggetto di interventi di manutenzione. Le operazioni di restauro sono state avviate per ripristinare la funzionalità dell’orologio, che tornerà a segnare le ore nel cortile d’onore. I lavori sono in corso e si prevede che l’orologio tornerà presto in funzione.