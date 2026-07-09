Il sondaggio mata Schlein panico nel Pd | le conseguenze del report

A Napoli, in piazza del Gesù, si sono riuniti di nuovo alcuni leader politici, tra cui una nota figura del centrosinistra, per un evento pubblico. La manifestazione si svolge davanti a fotografi e telecamere, con l’obiettivo di presentarsi come attivi nel processo di cambiamento del paese. La presenza di più figure politiche, tra cui ex alleati e oppositori, evidenzia la volontà di mostrare unità e determinazione in un momento di tensione politica.

Saranno di nuovo insieme Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni - stessa formazione del pranzo all’osteria romana, ma questa volta su un palco, a favore di fotografi e telecamere, e con l’intento di mostrarsi “al lavoro per cambiare l’Italia” (questo lo slogan dietro il palco che sarà allestito a piazza del Gesù, a Napoli). Per ora solo loro quattro, ovvero il “blocco” (copyright Francesco Boccia) del centrosinistra. E per ora il primo appuntamento per la costruzione del programma - come era stato annunciato l’evento di stasera sarà più che altro un elenco orale di priorità individuali. Ciascuno dirà le proprie. Ha cominciato ieri il governatore Roberto Fico (salirà sul palco per un saluto istituzionale), dicendo che a suo avviso «si deve parlare di sanità pubblica, di salario minimo, dei beni comuni». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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