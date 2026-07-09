Un giovane calciatore di 14 anni, nato nel 2009 e residente in una cittadina delle Marche, ha firmato il suo primo contratto professionale con una squadra di calcio di Serie C. Il ragazzo, che pesa 75 chilogrammi ed è alto 185 centimetri, ha iniziato a giocare da bambino e ha recentemente raggiunto l’accordo con il club. La firma rappresenta un passo importante nella sua carriera, ancora in fase di sviluppo.

Filippo Amantini, classe 2009, di Acqualagna (75 chilogrammi per un’altezza di 185 cm) ha firmato nei giorni scorsi con il Gubbio il suo primo contratto da calciatore professionista. Filippo alle doti naturali aggiunge la costanza e il sacrificio di chi vuol emergere nel gioco del pallone, tant’è che per crescere nel suo percorso calcistico ha fatto due anni avanti e indietro prima a Fano (Alma J.Fano) nell’under 12 (sotto età) e nell’under 13 (nazionale C) e poi per 4 anni ancora avanti e indietro tutti i giorni per Rimini (anche se l’ultimo anno grazie ad un appartamentino a Fano a volte rimaneva da solo gestendosi cibo, lavatrici ed altro) Quattro anni a Rimini (under 14, 15 e 16 e anche nella Nazionale C come capitano) ovviamente sempre titolare nei vari campionati e nell’ultimo anno calcistico da Acqualagna a Gubbio tutti i giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sogno ad occhi aperti di Filippo Amantini: "Babbo, marco i campioni del Fantacalcio"

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