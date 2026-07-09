Il Siviglia scommette su Emmanuel Abrokwa per le giovanili
Il Siviglia ha firmato un nuovo giocatore per le giovanili, Emmanuel Abrokwa. La società sta puntando su talenti internazionali per rafforzare il settore giovanile. La notizia è stata confermata ufficialmente nelle ultime ore. Il club ha annunciato l’ingaggio senza specificare dettagli contrattuali o altre informazioni sul trasferimento. La firma di Abrokwa si inserisce nel progetto di rafforzamento della squadra under 19.
2026-07-08 21:25:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque: Il Siviglia continua a esplorare il mercato internazionale alla ricerca di giovani talenti per la sua cava, una pratica sempre più comune negli ultimi anni. Secondo il giornalista Fabrizio Romano, i sivigliani hanno chiuso la firma Emmanuel Abrokwa, nazionale under 19 del Ghana di Adabraka Elders nel suo paese natale. Il 18enne esterno, che firmerà un contratto con i biancorossi fino a giugno 2029, si unirà inizialmente alla Juvenil ‘A’ della Divisione D’Onore. Emmanuel Abrokwa ha iniziato la sua carriera sportiva ai Peace Boys prima di emergere agli Adabraka Elders dove le sue eccezionali prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi scout europei. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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