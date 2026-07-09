Il Siviglia scommette su Emmanuel Abrokwa per le giovanili

Notizia in breve

Il Siviglia ha firmato un nuovo giocatore per le giovanili, Emmanuel Abrokwa. La società sta puntando su talenti internazionali per rafforzare il settore giovanile. La notizia è stata confermata ufficialmente nelle ultime ore. Il club ha annunciato l’ingaggio senza specificare dettagli contrattuali o altre informazioni sul trasferimento. La firma di Abrokwa si inserisce nel progetto di rafforzamento della squadra under 19.