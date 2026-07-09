Nessuna conseguenza grave per i 26 bambini ricoverati a Reggio Emilia dopo aver subito un’intossicazione a Carpineti. I bambini sono stati dimessi dall’ospedale e non presentano problemi di salute. Il sindaco ha dichiarato che non si tratta di un problema legato all’acqua. Le autorità stanno comunque continuando a monitorare la situazione, senza riscontrare complicazioni significative.

Nessuna grave conseguenza per i 26 bambini ricoverati a Reggio Emilia dopo l’intossicazione subita a Carpineti. I giovani sono infatti stati dimessi dopo poche ore, come confermato dall’Ausl in una nota: "Nella serata di martedì sono stati portati al Pronto Soccorso di Reggio Emilia 26 tra bambini e ragazzi provenienti da un centro estivo in zona Toano, di età compresa tra 9 e 14 anni, che presentavano sintomi riconducibili a una possibile tossinfezione alimentare. Gli accertamenti svolti dall’equipe medica hanno escluso ipotesi gravi e, dopo i trattamenti del caso, sono stati tutti dimessi in buone condizioni nella stessa serata. Le cause all’origine del malessere, limitato a vomito e dolori addominali, sono in corso di accertamento da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica e richiederanno alcuni giorni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco Ruggi: "Non è un problema dell’acqua"

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