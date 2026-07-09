Alle 21:00 del 22 giugno, durante i Mondiali, un giocatore ha tentato un'azione contro la difesa austriaca. La scena si è svolta in modo rapido, con il calciatore che si è lanciato con forza contro il muro difensivo. La partita prosegue con tensione, mentre i tifosi seguono ogni movimento. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato se l’azione abbia portato a un record o a un evento speciale.

Il brivido della possibilità ha iniziato a serpeggiare verso le 9 di sera del 22 giugno, ora italiana. Lionel Messi si era appena lanciato contro il muro della difesa austriaca come un manichino da crash test. Quando si è tirato su non era soltanto illeso, ma aveva appena completato una doppietta nella seconda partita del Mondiale, che si andava ad aggiungere alle tre reti realizzate contro l’Algeria. Cinque gol in due partite, e non era finita lì: nella stessa sarebbero arrivate le seconde doppiette nel torneo di Mbappé (contro l’Iraq) e Haaland (contro il Senegal). Non era più soltanto un brivido, o un pensiero proibito. Bisognava veramente chiedersi se il record più impossibile nella storia dei Mondiali fosse veramente a rischio. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Ultimouomo.com - Il più irraggiungibile tra i record dei Mondiali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MESSI È LEGGENDA! Il RECORD che cambia la storia dei Mondiali

Notizie e thread social correlati

La località più irraggiungibile d’Italia? Forte dei Marmi. Lusso per pochiForte dei Marmi si conferma la località più costosa d’Italia, con un prezzo medio delle abitazioni superiore a 2,1 milioni di euro.

Tutti i record dei Mondiali, anche quelli più improbabili: da Klose capocannoniere alla tripla ammonizioneNel Mondiale del 2018, il capocannoniere è stato un autogol con 12 reti in 64 partite.

Temi più discussi: Ma quante soddisfazioni ci sta regalando la Norvegia di Haaland e della Viking Row ai Mondiali?; Mondiali 2026, Francia-Paraguay: una doppia impresa impossibile (4 luglio 2026); Messi, la leggenda non ha più confini: contro Capo Verde riscrive ancora la storia del Mondiale; Per il Brasile torna la maledizione del gatto Hexa: la Seleção eliminata dalla Norvegia.

Caro Vasco, non vorrei dirti eh Sai com'è, siamo nella settimana santa Quel irraggiungibile, inarrivabile, irripetibile Sai com'è Io dico solo questo - X x.com

Messico-Inghilterra, Mondiale tra festa e ferite socialiL'ottavo di finale tra Messico e Inghilterra ai Mondiali 2026 non è soltanto una grande partita di calcio. È un evento sportivo carico ... dailyexpress.it

Il mito del baby boom e i Mondiali: il legame tra il calcio e l'aumento delle nasciteIl politico sassone della Cdu Alexander Krauß, responsabile di politiche familiari, aveva già pronosticato un baby boom prima della finale, come riportò in seguito la WirtschaftsWoche: Quando rotola ... it.euronews.com