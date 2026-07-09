‘Il Piccolo’ di Napoli va in scena il Processo alla Passione

Un'aula di tribunale ospita un processo insolito dedicato alla Passione, considerata la causa di tutti i mali. Testimoni che rappresentano momenti storici vengono ascoltati, mentre sul banco degli imputati si trova la Passione stessa. L’udienza dura circa due minuti e si svolge in un’atmosfera surreale, con testimoni che richiamano eventi passati e simboli della tradizione religiosa. Nessuna persona reale è coinvolta, solo elementi simbolici e storici vengono messi sotto accusa.

Tempo di lettura: 2 minuti Un’aula di Tribunale, un processo surreale con testimoni che fanno parte della storia. Sul banco degli imputati la Passione, la causa di tutti i mali. E’ questo il centro dello spettacolo che si è tenuto ieri presso il teatro ‘Il Piccolo’ di Napoli con il ‘Processo alla Passione’, scritto e diretto da Emanuela Zincone e interpretato dalla compagnia del Piccolo Teatro in Libertà. Una rappresentazione che chiude il terzo anno di laboratorio dei ragazzi del Club di Progetto Itaca Napoli o.d.v., a cura di Emanuela Zincone. Tante le emozioni sul palco e tra il pubblico che commosso, ha partecipato con grande coinvolgimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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