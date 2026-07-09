il pd vede i topi solo nei quartieri aler

Un rappresentante di Forza Italia ha commentato sulla presenza di topi in città, affermando che ci sono circa 35 milioni di roditori e sottolineando che non appartengono a nessuna parte politica. Ha invitato il centrosinistra a affrontare i problemi di igiene urbana senza divisioni politiche, facendo riferimento alla questione dei quartieri Aler. Nessuna altra informazione sui provvedimenti o sulle aree interessate.

«C'è una popolazione di 35 milioni di topi in città e non sono nè di destra nè di sinistra» è la battuta del capogruppo di Forza Italia Luca Bernardo per ricordare al centrosinistra che «questi problemi vanno affrontati tutti insieme, senza colore politico». Il consigliere FdI Michele Mardegan aggiunge che «se uniamo le forze si può fare una battaglia seria e non soltanto propaganda politica». In Consiglio comunale è andata in scena giorni fa un'ora di discussione sull'emergenza ratti, e l'opposizione ha suggerito a Pd e giunta di allargare lo sguardo oltre i quartieri popolari gestiti da Aler, quindi dalla Regione di centrodestra. Il match è partito dall'ordine del giorno presentato (e poi votato) dalla consigliera dem Simonetta D'Amico, un focus sull'«emergenza roditori nel quartiere Molise-Calvairate». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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