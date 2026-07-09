Il padre di Khalaili | Inter grande occasione era la prima scelta dopo Palestra Il suo sogno

Da sportmediaset.mediaset.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il padre di Khalaili ha confermato che il trasferimento del figlio all’Inter è stato finalizzato. Dopo aver raggiunto un accordo con l’Union Saint-Gilloise, si aspetta la firma ufficiale sabato. Khalaili, che era la prima scelta dopo Palestra, ha sempre desiderato vestire la maglia nerazzurra. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore, con l’accordo tra le parti ormai definito.

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Anan Khalaili sarà un nuovo giocatore dell'Inter. A confermare l'accordo raggiunto nelle ultime ore tra l'Inter e l'Union Saint-Gilloise è stato Majdi Khalaili, padre del calciatore che ha rilasciato un'intervista a Haaretz: "Hanno accettato, dobbiamo andare sabato a firmare. Io non prenderò l'aereo, volerà il suo agente con lui. Anan è un po' emozionato, ma sta bene. Ha un'altra occasione per dimostrare il suo valore"., Un trasferimento di grande importanza anche per il calcio israeliano: si tratta, infatti, del trasferimento più oneroso della storia: "Siamo emozionatissimi, ancora non riusciamo a credere che stia succedendo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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