Il padre di Khalaili | Inter grande occasione era la prima scelta dopo Palestra Il suo sogno

Il padre di Khalaili ha confermato che il trasferimento del figlio all’Inter è stato finalizzato. Dopo aver raggiunto un accordo con l’Union Saint-Gilloise, si aspetta la firma ufficiale sabato. Khalaili, che era la prima scelta dopo Palestra, ha sempre desiderato vestire la maglia nerazzurra. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore, con l’accordo tra le parti ormai definito.

Anan Khalaili sarà un nuovo giocatore dell'Inter. A confermare l'accordo raggiunto nelle ultime ore tra l'Inter e l'Union Saint-Gilloise è stato Majdi Khalaili, padre del calciatore che ha rilasciato un'intervista a Haaretz: "Hanno accettato, dobbiamo andare sabato a firmare. Io non prenderò l'aereo, volerà il suo agente con lui. Anan è un po' emozionato, ma sta bene. Ha un'altra occasione per dimostrare il suo valore"., Un trasferimento di grande importanza anche per il calcio israeliano: si tratta, infatti, del trasferimento più oneroso della storia: "Siamo emozionatissimi, ancora non riusciamo a credere che stia succedendo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Majdi Khalaili, padre di Anan, ha parlato alla radio israeliana 103FM del trasferimento del figlio all'Inter: Vengo dal mondo del calcio, quindi non mi emoziono così facilmente. Mi sono venute le lacrime agli occhi quando mi hanno detto che c’era l’accordo. È la x.com

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