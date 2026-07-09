Il club ha annunciato ufficialmente di non pianificare acquisti, tranne eventuali sostituzioni di giocatori in uscita. La dichiarazione è stata fatta dal presidente durante la presentazione della maglia celebrativa del centenario, quando ha affermato che non ci saranno nuovi arrivi in rosa. Nessun nome di calciatori o trattative è stato menzionato, e la decisione sembra definitiva.

Il Napoli davvero non comprerà nessuno, come anticipato da Aurelio De Laurentiis alla presentazione della maglia del centenario. “Per me non dovremo comprare nessuno”, disse. E poi a proposito di Allegri e del mercato: “Sono contento e fiero di aver dato continuità con un allenatore che ha vinto moltissimo in Italia e ha giocato due finali di Champions. Se i ruoli presentano dei buchi, allora bisogna rivolgersi al mercato. Ma se per ogni ruolo ci sono addirittura due sostituzioni, qualche volta anche tre, è chiaro che allora si deve prima ragionare con chi li deve allenare. “Ma tu sei proprio sicuro che vuoi cambiare qualcuno perché con questi qua puoi ambire a fare grandi cose”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilnapolista.it - Il Napoli davvero non comprerà nessuno (tranne per sostituire chi andrà via)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Samurai Jay - OSSESSIONE (Testo/Lyrics) [Sanremo 2026] | Come un'ossessione

Notizie e thread social correlati

Perché il Napoli comprerà solo da agosto: la nuova linea di De Laurentiis dopo l’errore dello scorso annoIl Napoli acquisterà nuovi giocatori solo a partire da agosto, seguendo una strategia rivista dal presidente De Laurentiis.

Sydney Sweeney e il finale di Euphoria: «Cassie doveva finire così, ma io non sono lei, nessuno ha idea di chi sono davvero»Sydney Sweeney ha spiegato che il personaggio di Cassie nell'ultimo episodio di Euphoria doveva concludersi in modo diverso, ma alla fine ha...

Temi più discussi: Napoli oltre le cartoline, 3 rioni da vivere davvero; Calciomercato Napoli, 25 cessioni per De Laurentiis: ecco gli azzurri con la valigia; Allegri al Napoli fino al 2029, lo stipendio e quanto vale davvero il suo patrimonio; NAPOLI 2-1 GRANADA ? LA PAGELLA DI LUCA PERILLO: Missione fallita, non basta la vittoria.

Romelu Lukaku potrebbe davvero restare a Napoli Non solo il gradimento di Max Allegri, ma ora arrivano anche le parole del suo avvocato Sebastien Ledure: A lui piace stare a Napoli e giocare al Napoli Secondo voi, Lukaku può essere ancora utile a x.com

Napoli, Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore: arriva e si trova il mercato bloccato dalle usciteL'annuncio di De Laurentiis sancisce l'inizio della nuova era. Nel frattempo però il club deve vendere gli esuberi prima di puntellare la rosa: già Khalaili e Gila rischiano di sfumare Allegri, questo ... ilfattoquotidiano.it

Allegri-Napoli, com'è andata davvero e i retroscena su Italiano: il punto di Gianluca Di MarzioAllegri e non Italiano al Napoli, ma come è andata per davvero? Proverò a raccontarvi quello che so, senza passare per il depositario della verità, ma raccontandovi quello che ho scoperto, quello che ... tuttomercatoweb.com