Il Mondiale ha fatto scoprire il calcio agli americani | numeri da record e l’ingerenza di Trump

Gli Stati Uniti sono stati eliminati agli ottavi di finale del Mondiale, sconfitti dal Belgio. La partita è stata segnata dal caso Balogun, che ha visto la sua squalifica annullata dopo un’espulsione, suscitando reazioni di sdegno. Durante il torneo, il calcio ha riscosso grande attenzione negli Stati Uniti, con numeri record di pubblico e interesse, mentre la presenza di un ex presidente ha attirato ulteriori attenzioni mediatiche.

Gli Stati Uniti hanno terminato la loro corsa nel Mondiale agli ottavi di finale, eliminati dal Belgio di Rudi Garcia. Una gara caratterizzata soprattutto dal caso Balogun, la cui rimozione della squalifica dopo l’espulsione ha indignato il mondo intero. L’eliminazione degli Usa, però, non ha inficiato sulla trasformazione avvenuta nel Paese. A sottolinearlo è lo spagnolo Marca. “ Nel 2026 ha vissuto una trasformazione definitiva, elevando il football a spettacolo di massa, quando fino a poco tempo fa era uno sport associato quasi esclusivamente all’immigrazione e alle classi popolari. L’élite americana ha finalmente scoperto la passione per il gioco che muove il mondo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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