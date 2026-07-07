il mondiale che ha fatto nascere il calcio di oggi

Al Soldier Field di Chicago, decine di migliaia di spettatori hanno assistito alla presentazione dell’evento. Le persone presenti, viste dall’alto, si sono disposte in modo da creare il logo ufficiale del campionato mondiale di calcio del 1994. La scena ha coinvolto una grande folla, che si è radunata per l’occasione, illuminando lo stadio con un’immagine coordinata e visivamente imponente.

Al Soldier Field di Chicago la scenografia è maestosa. Centinaia di persone si sono trasformate in puntini che, tutti assieme, formano il logo di USA 94. Lo stadio scoppia di gente. Sullo sfondo svetta un edificio neoclassico che potrebbe essere qualsiasi cosa - un municipio, un tribunale, un tempio antico. La luce è abbacinante; è la luce più pura, ampia, accecante che si sia mai vista su un campo da calcio. Una fila di ragazzi vestiti di bianco si schiude per far passare Diana Ross, vestita di rosso, magnifica, raggiante. Saltella e canta: « I’m coming out I’m coming ». È uno degli inni LGBTQ+ più celebri della storia, e Diana Ross inizialmente non aveva nemmeno capito cosa stesse cantando. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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Mondiali 2026: perché non è solo calcio | VISTO DA VICINO

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