Il ’meglio’ della Brianza Selezionati i tre finalisti del premio letterario L’estate per scegliere

“Atto di famiglia“ di Alessandra Carati (edizione Neri Pozza), “Elettra“ di Angela Colella (Helicon ), “Il barattolo dei pastelli“ di Barbara Cortinovis (Bollati-Boringhieri) sono i tre romanzi finalisti (in ordine alfabetico) della 21° edizione del Premio letterario Brianza. La terzina è stata scelta dalla giuria tecnica: 11 giudici che durante i mesi invernali hanno letto e valutato una cinquantina di titoli di autori residenti nella “Grande Brianza“ (province di Monza, Como e Lecco: nella foto l’edizionenel 2023). Il pool di tecnici è composto da giornalisti, ingegneri, economisti, impiegati amministrativi e un paio di pensionati. Hanno... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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