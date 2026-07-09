Il ’meglio’ della Brianza Selezionati i tre finalisti del premio letterario L’estate per scegliere
“Atto di famiglia“ di Alessandra Carati (edizione Neri Pozza), “Elettra“ di Angela Colella (Helicon ), “Il barattolo dei pastelli“ di Barbara Cortinovis (Bollati-Boringhieri) sono i tre romanzi finalisti (in ordine alfabetico) della 21° edizione del Premio letterario Brianza. La terzina è stata scelta dalla giuria tecnica: 11 giudici che durante i mesi invernali hanno letto e valutato una cinquantina di titoli di autori residenti nella “Grande Brianza“ (province di Monza, Como e Lecco: nella foto l’edizionenel 2023). Il pool di tecnici è composto da giornalisti, ingegneri, economisti, impiegati amministrativi e un paio di pensionati. Hanno... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Albenga, 20 finalisti pronti per il premio letterario nazionaleA Albenga si sono conclusi i lavori di selezione per il premio letterario nazionale, con venti giovani autori scelti tra diverse regioni italiane.
Temi più discussi: Il ’meglio’ della Brianza. Selezionati i tre finalisti del premio letterario. L’estate per scegliere; I titoli ad alto dividendo dell’Eurozona con le migliori performance; L’architettura del sole e dell'ombra: così tre famiglie della Brianza con le tende hanno creato giganti da milioni; Prezzi delle case in crescita, ma meno dell’inflazione.
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Il ’meglio’ della Brianza. Selezionati i tre finalisti del premio letterario. L’estate per scegliereUndici giudici durante i mesi invernali hanno valutato una cinquantina di titoli scritti da autori residenti nella grande provincia fino a Como e Lecco. E c’è tempo fino al 15 settembre per inviare un ... ilgiorno.it
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Nel cuore della Brianza il conclave degli chef elegge la migliore cassoeula doc: i premiatiDall’ingresso dei conclavisti alla fumata bianca sono passati pochi giorni. Ma attenzione: nessun cardinale elettore rinchiuso nella Cappella Sistina e nessun incenso liturgico. Gli sbuffi che ... milano.repubblica.it