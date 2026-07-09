Una bambina di sette anni ha subito un colpo di arma da fuoco mentre si trovava nel cortile di casa, badando alle pecore. La bambina gridava di aver subito un colpo e aveva sangue che le usciva da un occhio e dal naso. La madre, presente, ha assistito all’incidente, che si è verificato mentre il padre era impegnato a raccogliere legna. La bambina è stata portata in ospedale per le cure del caso.

? Mi hanno sparato, gridava Margherita. A sette anni badava alle pecore, mentre il padre raccoglieva la legna. Pensava di morire, il sangue le colava da un occhio e dalla punta del naso. I cacciatori puntavano alle starne, ma ops, avevano preso la bambina. Era così piccola nell’erba, quasi invisibile. Per fortuna i pallini di piombo avevano già perso energia. Suo padre si era avventato contro i due uomini scure alla mano, ma dopo li ha perdonati. Qualche giorno più tardi le hanno portato una scatola di cioccolatini. Margherita era la cugina di mia madre, le sono rimaste delle cicatrici e la paura dei cacciatori. L’incidente è accaduto molto tempo fa. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Il medioevo della caccia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tolkien e la Caccia Selvaggia

Notizie e thread social correlati

Sagra della Badessa, un tuffo nel MedioevoDomani e domenica si svolge a Ozzano la 41ª edizione della Sagra della Badessa, una delle rievocazioni storiche più antiche del territorio.

Soncino, il borgo lombardo che custodisce i segreti del Medioevo e della prima Bibbia ebraicaA Soncino, borgo lombardo nella pianura padana, si trovano testimonianze storiche del Medioevo e della prima Bibbia ebraica.

Temi più discussi: Davvero in Trentino si potrà cacciare con arco e frecce?; A Montoggio (Genova) la 22ª Festa della Caccia, Pesca, Sport e Tradizione; Via libera alla caccia ai cinghiali con arco e frecce, il Trentino ritorna al Medioevo: esplode la polemica contro la legge Robin Hood; Laterina torna al Medioevo: Di Ferro e di Fuoco celebra vent'anni di storia, spettacoli e rievocazione.

#Gruber #Formigli #Floris e compagnia di #La7 non chiamateli giornalisti, con il giornalismo non hanno nulla a che fare. non sono giornalisti sono inquisitori, hanno riportato il mondo del giornalismo al medioevo e agli anni della caccia alle streghe da bruciar - X x.com

Via libera alla caccia ai cinghiali con arco e frecce, il Trentino ritorna al Medioevo: esplode la polemica contro la legge Robin HoodIl Trentino autorizza la caccia ai cinghiali con arco e frecce dal 2027. Insorgono le associazioni: l'Oipa condanna una scelta medievale e crudele, pericolosa per gli animali e per le persone ... msn.com

Il Ddl Caccia Selvaggia votato al Senato é il Medioevo venatorioIl WWF Italia ha pubblicato sul suo sito l'elenco degli 80 senatori che hanno votato a favore di questa proposta di legge che se fosse approvata anche alla Camera farebbe piombare l’Italia nel medioev ... abruzzoindependent.it