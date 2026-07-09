il mantova sta definendo la rosa per la nuova stagione

Il Mantova si prepara a iniziare la nuova stagione con il primo allenamento previsto per lunedì 13 luglio al Sinergy Center. Il direttore sportivo sta accelerando le trattative per completare la rosa, che sta subendo diverse modifiche. Le operazioni di mercato sono in corso per definire i nuovi acquisti e le cessioni. La squadra lavora per essere pronta all’esordio stagionale, con le trattative che coinvolgono diversi giocatori.

Si fa sempre più vicino lunedì 13 luglio, il giorno in cui il Mantova terrà il primo allenamento (al Sinergy Center) in vista della nuova stagione. Una scadenza ormai ravvicinata che sta sollecitando il ds Fabio Brutti ad intensificare le numerose trattative che sta conducendo e che hanno portato molte novità nell’organico biancorosso. A tal proposito, le ultime ufficializzazioni in ordine di tempo riguardano gli arrivi in terra virgiliana d i Sambaly Keita, centrocampista del 2001, che è arrivato a titolo definitivo dal Villefranche-Beaujolais, formazione che milita nella serie C francese, e di Ismael Cajazzo, nato nel 2004 in Canada, esterno destro che ha militato nell’ultima stagione nelle fila del Casarano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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