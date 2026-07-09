Firenze, 9 luglio 2026 – Alle condanne accatastate dal truffatore seriale Roberto Meocci, se n’è aggiunta, un’altra, pesantissima: nove anni, inflitti dal tribunale di Firenze. Stavolta, Meocci si era finto Riccardo Menarini per sembrare un membro della famiglia della nota casa farmaceutica. Assieme a Meocci, 60enne nato a Sinalunga, residente ad Arezzo, attualmente agli arresti domiciliari, sono stati condannati anche i suoi tre complici, a pene comprese tra i tre anni e dieci mesi e sei anni e due mesi. Meocci, secondo il tribunale del capoluogo toscano (collegio presieduto dalla dottoressa Serafina Cannatà), in questa occasione sarebbe stato il vertice e l’organizzatore di un’associazione per delinquere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ‘Madoff della Valdichiana’: nove anni a Meocci, il truffatore seriale

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