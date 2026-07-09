Il grido del gioielliere Massimiliano | Costretto a lavorare asserragliato in negozio questa è emergenza
Un gioielliere di Reggio Emilia ha descritto di essere costretto a lavorare chiuso nel negozio, con la maggior parte delle vendite effettuate su appuntamento. Ha riferito di trovarsi in una situazione di emergenza e di dover gestire le operazioni quotidiane in modo limitato. Il negozio, situato nel centro storico della città, opera principalmente su appuntamenti, e il titolare ha espresso preoccupazione per le condizioni di lavoro.
Reggio Emilia, 9 luglio 2026 – “Io stavo lavorando. Tratto gioielli e ricevo ormai quasi esclusivamente su appuntamento”. Inizia così il racconto di Massimiliano Colombi, titolare della storica gioielleria Gold & Gems di piazza Roversi, nel cuore del centro storico. Un racconto che, oltre la cronaca, suona come un atto di accusa vibrante verso una quotidianità fatta di paura e un senso di solitudine istituzionale. Il video diventati virale. Al centro della protesta c’è un video, diventato virale in un popolare gruppo social cittadino, che documenta l’incursione di un gruppo di giovani davanti all’ingresso della sua attività. Le immagini parlano chiaro: figure che stazionano davanti alla vetrina, che suonano il campanello con insistenza e spingono con forza contro la porta blindata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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