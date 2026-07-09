Il grido del gioielliere Massimiliano | Costretto a lavorare asserragliato in negozio questa è emergenza

Notizia in breve

Un gioielliere di Reggio Emilia ha descritto di essere costretto a lavorare chiuso nel negozio, con la maggior parte delle vendite effettuate su appuntamento. Ha riferito di trovarsi in una situazione di emergenza e di dover gestire le operazioni quotidiane in modo limitato. Il negozio, situato nel centro storico della città, opera principalmente su appuntamenti, e il titolare ha espresso preoccupazione per le condizioni di lavoro.