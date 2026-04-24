Corinaldo il grido del fratello di Benny | Porterò avanti questa battaglia

Il fratello di Benny ha dichiarato che continuerà la battaglia, lasciando da parte il ruolo di influencer per parlare come membro della famiglia. La sua voce si distingue per il tono diretto e sincero, diverso da quello tipico dei social media. La sua determinazione ha attirato l’attenzione di molte persone, che hanno seguito con interesse le sue parole. Nessun altro dettaglio è stato aggiunto riguardo alle sue intenzioni future o alle modalità della lotta.

Non parla da influencer. Parla da fratello. Ed è forse proprio questo ad aver colpito così tante persone. Solo nella prima ora il video pubblicato ieri da Francesco Vitali - alla vigilia della sentenza d’Appello bis sulla tragedia della Lanterna Azzurra - ha raccolto quasi mille visualizzazioni, una decina di condivisioni e numerosi commenti di sostegno. Oggi ad Ancona è attesa infatti la decisione della Corte d’Appello nel processo bis sul fronte sicurezza del locale, il filone che riguarda permessi, agibilità, controlli e le eventuali responsabilità di chi autorizzò o certificò l’attività della discoteca di Corinaldo. In primo grado erano arrivate assoluzioni per i reati più gravi, motivo per cui l’attesa dei familiari è altissima.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Corinaldo, il grido del fratello di Benny: "Porterò avanti questa battaglia" Notizie correlate Morte Domenico, la madre: "Porterò avanti il suo nome, in un modo o nell'altro"Ospite a "È Sempre Cartabianca" Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo Domenico morto per un trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli,... I parenti delle vittime di Corinaldo ricevuti a Palazzo Chigi. Il fratello di Benedetta Vitali: "Sia fatta giustizia"ANCONA – A oltre sette anni dalla tragedia di Corinaldo, i familiari delle vittime della Lanterna Azzurra tornano a chiedere giustizia. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Corinaldo, il grido del fratello di Benny: Porterò avanti questa battaglia. Corinaldo, il grido del fratello di Benny: Porterò avanti questa battagliaNon parla da influencer. Parla da fratello. Ed è forse proprio questo ad aver colpito così tante persone. Solo nella prima ora il video pubblicato ieri da Francesco Vitali - alla vigilia della sentenz ... ilrestodelcarlino.it Lanterna Azzurra, altro grido di dolore: Noi dimenticati dalle istituzioniSi torna a parlare della Lanterna Azzurra di Corinaldo, proprio mentre oggi è in calendario un’altra udienza per il processo in corte d’appello relativo ai colletti bianchi coinvolti nella vicenda. ilrestodelcarlino.it