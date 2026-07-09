Il grande mistero Zeballos e una domanda | ma chi è? Perché deve prenderlo il Napoli?

Exequeil Zeballos, 24 anni, attaccante del Boca Juniors, non ha mai giocato con la nazionale argentina. Finora, ha accumulato numerosi infortuni che hanno limitato le sue presenze in campo. Il Napoli è interessato al suo trasferimento, anche se ancora non sono state ufficializzate offerte o trattative concrete. Zeballos non ha ancora disputato partite ufficiali con la sua squadra attuale questa stagione.

Zeballos, un lungo elenco di infortuni. Exequeil Zeballos, anni 24 compiuti ad aprile, se abbiamo ben capito esterno d’attacco del Boca Juniors. Zero presenze nella Nazionale argentina. Nel torneo di apertura del 2026 vanta 7 presenze, 1 rete, 3 assist e 457 minuti giocati. Inquietante per noi e dolorosa per lui la cronistoria degli infortuni documentata da Transfermarkt. Poverino, ha subito una rottura parziale del crociato, si è rotto la tibia. Insomma una carriera tormentata dalla sfortuna. Forse anche per questo non ha sfondato. Ci dispiace per carità ma non vediamo come possa fare al caso del Napoli. Un tam tam continuo. Da giorni, da settimane l’ala argentina è accostata al Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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