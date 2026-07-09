Il Grande Fratello Vip riparte a settembre | Ilary Blasi alla guida ecco cosa cambia con l’Isola dei Famosi

Il Grande Fratello Vip tornerà a settembre con Ilary Blasi come conduttrice. La trasmissione sostituirà la programmazione prevista per la primavera del 2027, poiché Mediaset ha deciso di anticipare l’edizione. Contestualmente, è stato annunciato il ritorno dell’Isola dei Famosi, che prenderà il posto di alcune puntate del reality. La decisione riguarda anche la collocazione nel palinsesto televisivo, senza modifiche alla durata complessiva delle due trasmissioni.

Contrariamente alle aspettative di una nuova edizione del Grande Fratello Vip nella primavera del 2027, Mediaset ha deciso di anticipare i tempi. Dalla presentazione dei palinsesti 2026-2027 è stato confermato infatti che il programma tornerà in onda già a settembre 2026, con la conferma di Ilary Blasi alla conduzione e Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste. Con la partenza fissata tra poco più di due mesi, gli autori e la produzione di Endemol Shine Italy stanno lavorando a ritmo serrato anche durante il periodo estivo per organizzare il casting dei concorrenti. Secondo quanto riportato da Fabio Fabbretti sul sito di Davide Maggio, i vip sarebbero già stati individuati, nonostante manchino ancora settimane alla messa in onda. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

Segui gli aggiornamenti su Ilary Blasi.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Uno dei cantanti più famosi d’Italia ha rivelato di guardare il Grande Fratello: Ilary Blasi gongola, ecco di chi si trattaUn noto cantautore italiano ha annunciato di seguire regolarmente il programma televisivo Grande Fratello Vip, attirando l’attenzione dei media e dei...

Leggi anche: L’Isola dei Famosi “ruba” vip al Grande Fratello: ecco uno dei concorrenti che prima era un gieffino e ora un naufrago

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, il ritorno è vicino: Ilary Blasi pronta a riprendere il timone nel 2026; Grande Fratello Vip, Renato Biancardi nella bufera per la frase su Lucia: Me l'ha data; Comunicazione Italiana; GF VIP, Lucia Ilardo: La mia storia con Renato? È una situazione delicata. Se voglio fare l'Isola dei famosi? Assolutamente sì - Intervista.

#GrandeFratello #GFVIP Mediaset verso la scelta: Simona Ventura o Ilary Blasi? E voi, siete TeamSimona e TeamIlary? x.com

Il Grande Fratello Vip riparte a settembre: Ilary Blasi alla guida, ecco cosa cambia con l’Isola dei FamosiIl Grande Fratello Vip 2026 riparte a settembre con Ilary Blasi alla conduzione: ecco le novità sul cast, gli opinionisti e il futuro dell’Isola dei Famosi. cinemaserietv.it

Grande Fratello Vip, il ritorno è vicino: Ilary Blasi pronta a riprendere il timone nel 2026Il Grande Fratello Vip si prepara a tornare protagonista su Canale 5. Dopo anni di cambiamenti, diverse conduzioni e formule differenti, il reality più longevo della televisione italiana potrebbe pres ... comingsoon.it