Il centrocampista svedese classe 2006 ha presentato una richiesta formale di cessione ai Tottenham, che hanno dato il via libera alla sua partenza. Ruben Amorim, allenatore di un club portoghese, apprezza le sue qualità e sta valutando un trasferimento a sorpresa. Il Milan sta considerando il suo arrivo, inserendolo tra i possibili acquisti per rinforzare il reparto centrale.

Il centrocampista classe 2006 ha chiesto ufficialmente la cessione agli Spurs: Ruben Amorim apprezza le sue caratteristiche e valuta il colpo a sorpresa Il calciomercato del Milan entra nel vivo con un nome nuovo e di grandissima prospettiva per la linea mediana. Secondo quanto raccolto dalle ultime indiscrezioni internazionali di mercato, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Lucas Bergvall, centrocampista svedese classe 2006 di proprietà del Tottenham Hotspur e recentemente protagonista anche ai Mondiali negli Stati Uniti d'America, in Canada e in Messico con la Nazionale diretta dal Commissario Tecnico Graham Potter. Milan, chieste informazioni per Atta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Il gioiello svedese rompe con il Tottenham: c'è l'approvazione di Amorim per portarlo al Milan

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