Stefano Passerotti, giardiniere e paesaggista di Firenze, ha ricevuto il Platinum Award allo Singapore Garden Festival. La premiazione si è svolta tra otto designer, tutti vincitori del premio Best of Show in passate edizioni. Passerotti aveva già vinto nel 2016 e questa volta ha ottenuto il riconoscimento tra i migliori del settore. La competizione si svolge a Singapore, con partecipanti di diversi paesi.

FIRENZE – Il giardiniere e paesaggista fiorentino Stefano Passerotti ha conquistato il Platinum Award allo All-Stars del Singapore Garden Festival, cui erano stati ammessi gli otto designer già vincitori del Best of Show nelle precedenti edizioni (Passerotti aveva vinto nel 2016). Il Singapore Garden Festival 2026 è uno dei più importanti eventi di giardinaggio e design del paesaggio al mondo. Si svolge ogni due anni nella città-stato asiatica, riunisce i migliori specialisti del pianeta ed è famoso per trasformare gli spazi urbani in giardini incantati. Passerotti era l’unico partecipante proveniente da un paese dell’Unione Europea. Oggi (9 luglio) Passerotti è stato ricevuto in Camera di commercio a Firenze dal presidente dell’ente Massimo Manetti che ha voluto complimentarsi con lui. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il giardiniere e paesaggista fiorentino Stefano Passerotti sul tetto del mondo a Singapore

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