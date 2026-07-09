Il giardiniere di Wimbledon | Studio clima semi ecco come si fa un campo in erba
Il giardiniere di Wimbledon ha spiegato che la preparazione del campo in erba richiede un lavoro continuo di dodici mesi, includendo studi sul clima, selezione dei semi e cura del prato. Wimbledon ha contattato l’Italia offrendo assistenza per il nuovo torneo su erba. La manutenzione del campo si basa su procedure precise e costanti, fondamentali per mantenere le caratteristiche di gioco e l’aspetto estetico del terreno.
Wimbledon chiama Italia: "Pronti ad aiutare per il nuovo torneo su erba" L’erba di Wimbledon è uno dei simboli dello sport mondiale, ma è soprattutto il frutto di un lavoro che dura dodici mesi l’anno. Il giorno dopo la finale dei Championships si ricomincia già a preparare l’edizione successiva: i campi vengono riseminati, monitorati quotidianamente e sottoposti a continui studi per affrontare le sfide poste da un clima sempre più caldo e imprevedibile. A dirigere questa macchina è Neil Stubley, Head of Courts and Horticulture dell’All England Club. Da oltre trent’anni lavora a Church Road e oggi è il responsabile dei 18 campi del torneo più prestigioso del mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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