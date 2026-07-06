Cent'anni fa, un re scese in campo a Wimbledon. Era Giorgio V, nonno di Elisabetta II, e fu il primo membro reale a diventare presidente dell’All England Club. Invitato da un dirigente del club, prese parte alla cerimonia, indossando un completo elegante. Raggiunse il campo centrale per premiare i vincitori, distinguendosi come l’unico membro reale a partecipare attivamente alla manifestazione nel ruolo di presidente.

Fu infatti re Giorgio V (nonno di Elisabetta II) - sotto invito di George Hillyard -, il primo membro reale a diventare presidente dell'All England, il club che ancora oggi si occupa di organizzare la competizione, con il compito, tra le altre cose, di premiare i vincitori. Lo stesso ruolo oggi rivestito dalla principessa di Galles, Kate Middleton. Eppure, tra i Windsor, c'è anche chi, ben 100 anni fa esatti, non si accontentò di godersi i match dagli spalti, ma scese direttamente in campo per competere. Era il 1926, l'anno dei Campionati del Giubileo. Re Giorgio V e la regina Mary consegnarono le medaglie commemorative a 34... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

© Vanityfair.it - Re di stile: come sì vestì Giorgio VI quando, 100 anni fa, scese in campo a Wimbledon (ed è stato l'unico royal a farlo)?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IL FRATELLO CATTIVO DI GIORGIA VIENE A VIVERE A CASA NOSTRA PER 24 ORE!

Notizie e thread social correlati

Tori Spelling: “Dicono che mi sono rifatta tutto da quando avevo 17 anni, ma non è così. Negli anni ’90 sono stata una pioniera dello stile, sono stata una delle prime a lanciare mode e voglio tornare a farlo”Tori Spelling ha chiarito di non aver rifatto tutto il viso dai suoi 17 anni, contraddicendo le voci che la accusano di interventi estetici frequenti.

La leggerezza si fa stile: le scarpe trasparenti ed il fascino sofisticato dell’invisibileLe scarpe trasparenti stanno guadagnando popolarità tra le tendenze di stagione, portando un tocco di innovazione nel settore calzaturiero.

Temi più discussi: Giorgio Armani: la vita e la carriera di Re Giorgio; Giorgio Armani diventa un film, Bille August dirigerà il biopic sul re della moda italiana; Giorgio Armani diventa un film: tutto quello che sappiamo sul biopic; Il murale di Armani divide Piacenza: omaggio riuscito o tributo fuori stile?.

La mia risposta al commento di Marco a riguardo il mio lungo dibattito con il Prof. Odifreddi. Ciao Marco, ti ringrazio molto per il messaggio. Hai centrato perfettamente il punto, e credimi, trovare qualcuno che legga tra le righe con questa lucidità sui social è m x.com

L’omaggio di Letizia di Spagna a Giorgio Armani è una lezione di stileC’è sempre un messaggio dietro le scelte di stile della regina Letizia di Spagna, e il look sfoggiato a Bruxelles non fa eccezione. Durante la visita ufficiale in Belgio insieme a re Felipe VI, in ... iodonna.it

Giorgio Armani diventa un film, Bille August dirigerà il biopic sul re della moda italianaLeggi su Sky TG24 l'articolo Giorgio Armani diventa un film, Bille August dirigerà il biopic sul re della moda italiana ... tg24.sky.it