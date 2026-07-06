Re di stile | come sì vestì Giorgio VI quando 100 anni fa scese in campo a Wimbledon ed è stato l' unico royal a farlo?

Da vanityfair.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cent'anni fa, un re scese in campo a Wimbledon. Era Giorgio V, nonno di Elisabetta II, e fu il primo membro reale a diventare presidente dell’All England Club. Invitato da un dirigente del club, prese parte alla cerimonia, indossando un completo elegante. Raggiunse il campo centrale per premiare i vincitori, distinguendosi come l’unico membro reale a partecipare attivamente alla manifestazione nel ruolo di presidente.

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Fu infatti re Giorgio V (nonno di Elisabetta II) - sotto invito di George Hillyard -, il primo membro reale a diventare presidente dell'All England, il club che ancora oggi si occupa di organizzare la competizione, con il compito, tra le altre cose, di premiare i vincitori. Lo stesso ruolo oggi rivestito dalla principessa di Galles, Kate Middleton. Eppure, tra i Windsor, c'è anche chi, ben 100 anni fa esatti, non si accontentò di godersi i match dagli spalti, ma scese direttamente in campo per competere. Era il 1926, l'anno dei Campionati del Giubileo. Re Giorgio V e la regina Mary consegnarono le medaglie commemorative a 34... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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