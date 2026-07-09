Il Garante della privacy ha multato il chatbot CharacterAI per carenze nel sistema di verifica dell’età

Il Garante della privacy ha multato con 158mila euro l’azienda statunitense Character Technologies, responsabile del chatbot Character.AI. La sanzione è stata decisa per carenze nel sistema di verifica dell’età degli utenti. L’autorità ha riscontrato violazioni nelle procedure di sicurezza e controllo dell’età, che potrebbero aver consentito accessi non autorizzati a minori. La multa segue le indagini avviate sulla gestione dei dati e sulla tutela dei giovani utenti.

Il Garante della privacy italiano ha multato l’azienda statunitense Character Technologies per 158mila euro per una serie di violazioni identificate nel funzionamento di Character.AI, un popolare chatbot basato sull’intelligenza artificiale su cui è possibile creare dei modelli linguistici che imitano aspetti della personalità di persone famose o personaggi di finzione. Nella sua indagine il Garante ha detto di aver individuato, fra le altre cose, violazioni delle normative sulla protezione dei dati degli utenti e delle «criticità» nelle garanzie sulla tutela dei minori e nei sistemi di verifica dell’età. Il chatbot è molto usato anche da un... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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