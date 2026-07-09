Il fischio finale non spegne il ricordo | Thomas i funerali del giovane morto nell’incidente il lutto

Notizia in breve

Si sono svolti oggi i funerali di un giovane deceduto in un incidente a Cerreto Guidi. Alla cerimonia, presenti numerosi amici e familiari, sono stati esposti striscioni e palloncini. Durante l’evento, sono state pronunciate parole di saluto e ricordo, mentre alcuni partecipanti hanno pianto. Non sono state segnalate tensioni o comportamenti anomali. La cerimonia si è conclusa con il silenzio e un momento di raccoglimento.