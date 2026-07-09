Il fischio finale non spegne il ricordo | Thomas i funerali del giovane morto nell’incidente il lutto
Si sono svolti oggi i funerali di un giovane deceduto in un incidente a Cerreto Guidi. Alla cerimonia, presenti numerosi amici e familiari, sono stati esposti striscioni e palloncini. Durante l’evento, sono state pronunciate parole di saluto e ricordo, mentre alcuni partecipanti hanno pianto. Non sono state segnalate tensioni o comportamenti anomali. La cerimonia si è conclusa con il silenzio e un momento di raccoglimento.
Cerreto Guidi, 9 luglio 2026 – Striscioni e palloncini. Lacrime e dolore di tanti giovani, che però non vogliono che la tristezza prenda il sopravvento: il loro amico infatti vivrà nei loro ricordi, giorno per giorno. Si sono svolti a Cerreto Guidi i funerali di Thomas Rannino, 18 anni, il ragazzo morto in un incidente nella frazione di Stabbia, sulla via Francesca, nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio. Una folla di tanti amici si è stretta attorno alla famiglia, che vive ore difficili. Le esequie si sono svolte in località Pieve a Ripol i, comune di Cerreto Guidi, nel campo sportivo della stessa frazione. Tanti palloncini gialli e fucsia, ma anche uno striscione appeso proprio fuori dal campo sportivo: “Il fischio finale non spegne il ricordo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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