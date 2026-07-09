Un portiere classe 2008, alto quasi 1.90 metri, è stato annunciato come nuovo acquisto della Vigor. Proveniente dal settore giovanile di una squadra sarda, dove ha militato fino alla categoria Primavera, il giovane portiere ha margini di crescita significativi. La società ha ufficializzato l’arrivo di Are, che si aggiunge alla rosa come nuovo elemento tra i pali.

Emmanuele Are è il nuovo portiere della Vigor. Giovane, giovanissimo, il nuovo angelo custode della porta rossoblu è un classe 2008 ed arriva dalla Sardegna. Più precisamente dall’Under 20 del Cagliari. La soffiata delle ultime ore, che parlava di una fitta rete di contatti tra i dirigenti del "Casteddu" ed il ds vigorino Roberto Moroni, non era affatto campata per aria. Al centro del dibattere però non c’era Vincenzo Sarno, anche lui in forza ai rossoblu sardi, bensì un altro ragazzo di belle speranze che prenderà il posto di Novelli. "La Vigor Senigallia ha un nuovo portiere: il giovanissimo Emmanuele Are è rossoblu - annuncia il club -. Colori sociali già vestiti nel suo percorso calcistico, quelli del Cagliari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il classe 2008 è alto quasi 1.90 e ha ottimi margini di crescita. "Ha militato nel vivaio dei sardi fino alla categoria Primavera». Are, il nuovo portiere Vigor arriva dal Cagliari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Rich Dad Poor Dad | The Lie That Made 40 Million People Rich (And Broke)

Notizie e thread social correlati

Tomba, uno dei veterani. "Questa Vigor non ha mollato fino alla fine»Il campionato appena concluso ha rappresentato un'occasione di rinascita per la squadra, dopo una stagione precedente che aveva lasciato pochi...

Beydts Juventus, nuovo colpo per la Primavera: preso il terzino classe 2008! Chi è e tutti i dettagliLa Juventus ha acquistato un terzino belga nato nel 2008, proveniente dall’Olanda, per rafforzare la squadra Primavera.

Temi più discussi: Inter, ecco i talenti che dalla Primavera passeranno al calcio dei grandi: c'è anche il classe 2008 delle meraviglie; Guidonia, due rinforzi di spessore: arrivano Serapiglia e Lunari; Il Torino Primavera si rimette in moto: il rilancio parte dai 2008 granata; Il Como non compra solo stranieri: chi sono i 12 giovanissimi italiani in arrivo.

Dopo Havel, per il @GenoaCFC si avvicina anche Stroud. C'è fiducia anche per Traorè. Per la primavera il club sta chiudendo per Fred Stradiotto, difensore classe 2008 del @Palmeiras. @SkySport x.com

Il classe 2008 è alto quasi 1.90 e ha ottimi margini di crescita. Ha militato nel vivaio dei sardi fino alla categoria Primavera. Are, il nuovo portiere Vigor arriva dal ...Emmanuele Are è il nuovo portiere della Vigor. Giovane, giovanissimo, il nuovo angelo custode della porta rossoblu è un ... sport.quotidiano.net

Il Torino Primavera si rimette in moto: il rilancio parte dai 2008 granataIl Torino Primavera è reduce da una stagione deludente: ora toccherà alla classe 2008 ... msn.com