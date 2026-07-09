Il cinema torna protagonista dell’estate vimercatese. Sarà “Michael“, film biografico dedicato a Michael Jackson, ad aprire sabato alle 21.30 la nuova edizione di Cinema Sottocasa, la rassegna all’aperto ospitata nella corte di Villa Sottocasa in via Vittorio Emanuele II. Dopo gli appuntamenti dedicati alla musica, alla prosa e al teatro, il Festival Sottocasa riaccende il grande schermo sotto le stelle con un programma che accompagnerà il pubblico fino a domenica 30 agosto. La manifestazione è promossa dal Comune con la direzione artistica e organizzativa de Il Cinemino Milano (Associazione Seiseneca) e propone oltre trenta titoli tra nuove uscite, film d’autore e produzioni internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il cinema sotto le stelle. Torna il Festival Sottocasa

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