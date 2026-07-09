A Napoli si è svolta la manifestazione “Al lavoro per cambiare l’Italia”, organizzata dai partiti del campo largo. L’evento ha visto partecipare rappresentanti di diverse forze politiche, con una foto di gruppo a conclusione. La manifestazione mira a promuovere iniziative e proposte per il cambiamento del paese. Non sono stati annunciati altri dettagli o interventi specifici durante l’appuntamento.

Al lavoro per cambiare l’Italia: Un grande evento a Napoli. NAPOLI (ITALPRESS) – Si è appena svolta a Napoli la manifestazione “Al lavoro per cambiare l’Italia”, un importante appuntamento organizzato dai partiti del campo largo. Il palco di piazza del Gesù ha visto una grande affluenza di partecipanti, unendo diverse voci politiche in un momento di unità e rinnovamento. Interventi dei leader della coalizione. Durante l’evento, sono intervenuti numerosi leader politici della coalizione, mettendo in evidenza le priorità comuni e le visioni per il futuro del paese. Il portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, ha aperto le danze, seguito dal presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Il centrosinistra a Napoli conclude con la classica foto di famiglia.

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