Il Canada ha firmato un accordo con la Germania per la fornitura di sottomarini, lasciando da parte gli Stati Uniti. La collaborazione riguarda la produzione e la fornitura di sottomarini, senza coinvolgimento diretto degli Stati Uniti. L'accordo rappresenta un rafforzamento delle relazioni tra il Canada e la Germania nel settore della difesa navale. La firma avviene in un momento di tensioni tra le principali potenze transatlantiche. Il governo canadese ha annunciato l'intenzione di sviluppare capacità navali indipendenti.

Per un asse transatlantico in difficoltà, ce n’è uno che sta guadagnando quota ed è quello tra gli Stati europei e il Canada guidato da Mark Carney, fautore del “risveglio” delle medie potenze e che ha promosso un accordo con ThyssenKrupp Marine System, divisione marittima del colosso tedesco, per 24 miliardi di dollari nel contesto di un contratto che porterà alla fornitura di 12 sottomarini adatti all’operatività nelle acque dell’Artico. Tkms, nota il Financial Times, ha battuto la sudcoreana Hanwha nel cont esto di una gara che porterà il Paese nordamericano, da un lato, a co-produrre parte dei battelli a Halifax e dall’altro a ampliare il disaccoppiamento nelle catene di fornitura da Washington. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il Canada volta le spalle agli Usa: maxi-accordo con la Germania sui sottomarini

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Canada Turns Away from US | Mark Carneys SHOCKING Statement

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