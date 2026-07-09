Il campo largo parte in salita A Napoli la piazza non è piena
A Napoli, la prima data di luglio del campo progressista si apre con contestazioni. Disoccupati si sono radunati per esprimere il loro dissenso, interrompendo l’evento programmato. La piazza non è piena e la manifestazione ha subito un avvio complicato. La protesta ha impedito lo svolgimento senza intoppi dell’iniziativa, che avrebbe dovuto lanciare la sfida a livello nazionale. La situazione si è sviluppata in modo tumultuoso, con disordini e momenti di tensione.
Partenza complicata per il campo progressista a Napoli. La prima delle due date di luglio per lanciare la sfida a Meloni viene macchiata dalle contestazioni: prima quella, legittima, dei disoccupati. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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