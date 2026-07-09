Il campo largo parte in salita A Napoli la piazza non è piena

Notizia in breve

A Napoli, la prima data di luglio del campo progressista si apre con contestazioni. Disoccupati si sono radunati per esprimere il loro dissenso, interrompendo l’evento programmato. La piazza non è piena e la manifestazione ha subito un avvio complicato. La protesta ha impedito lo svolgimento senza intoppi dell’iniziativa, che avrebbe dovuto lanciare la sfida a livello nazionale. La situazione si è sviluppata in modo tumultuoso, con disordini e momenti di tensione.