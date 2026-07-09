Domani sera all'Arena Santa Giuliana si svolgerà un concerto di musica brasiliana durante Umbria Jazz. Sul palco si esibiranno Gilberto Gil e i Gilsons, con un evento intitolato “Notte brasiliana”. Gilberto Gil, noto per la sua lunga carriera e il suo ruolo nel panorama musicale internazionale, tornerà a esibirsi nel festival. L’evento è descritto come una “festa di famiglia” dai partecipanti e si svolgerà in un contesto di musica dal vivo.

“Notte brasiliana“ a Umbria Jazz. Il main stage dell’Arena Santa Giuliana si accende domani con il ritorno di Gilberto Gil, leggenda della musica mondiale e personaggio dal carisma unico per la sua straordinaria vicenda artistica, intellettuale e politica. Sul palco sarà preceduto dai Gilsons, il trio di figli e nipoti, nonché eredi musicali nel segno di un samba venato di sfumature afro. E sono proprio loro – José, Francisco e João Gil, rispettivamente figlio e nipoti – a raccontare il doppio concerto di Uj e il legame con il mito. Gilberto Gil ha da decenni un rapporto speciale con Umbria Jazz e quest’anno condividerete il palco con lui. José: "È un privilegio enorme essere a Umbria Jazz accompagnando mio padre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Brasile a Umbria Jazz. Gilberto Gil e i Gilsons : "Una festa di famiglia"

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