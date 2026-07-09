Il biennio di sangue Luca Tescaroli e Irene Galletti presentano a Firenze il libro sulle stragi del 1993-1994 – La diretta

Notizia in breve

A Firenze, il procuratore della Repubblica di Prato e una consigliera regionale del Movimento 5 Stelle hanno presentato il libro “Il biennio di sangue”, edito da Paper First. Il volume, scritto dal procuratore stesso, analizza le stragi avvenute tra il 1993 e il 1994. L'evento ha coinvolto figure istituzionali e si è concentrato sui fatti di quel periodo, senza ulteriori dettagli su contenuti specifici o reazioni.