Il biennio di sangue Luca Tescaroli e Irene Galletti presentano a Firenze il libro sulle stragi del 1993-1994 – La diretta
A Firenze, il procuratore della Repubblica di Prato e una consigliera regionale del Movimento 5 Stelle hanno presentato il libro “Il biennio di sangue”, edito da Paper First. Il volume, scritto dal procuratore stesso, analizza le stragi avvenute tra il 1993 e il 1994. L'evento ha coinvolto figure istituzionali e si è concentrato sui fatti di quel periodo, senza ulteriori dettagli su contenuti specifici o reazioni.
Il procuratore della Repubblica di Prato, Luca Tescaroli, e Irene Galletti, consigliera regionale M5s, presentano a Firenze il volume edito da Paper First “Il biennio di sangue” scritto dallo stesso procuratore. Il dialogo moderato da Simone Innocenti sarà l’occasione per approfondire una delle stagioni più drammatiche della storia repubblicana, segnata dagli attentati mafiosi del biennio 1993-1994 e dal tentativo di Cosa nostra di colpire lo Stato, le istituzioni democratiche e il patrimonio civile e culturale del Paese. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Segui gli aggiornamenti su Firenze.
Il bienno di sangue - presentazione del libro
Notizie e thread social correlati
“Il biennio di sangue”, il procuratore Luca Tescaroli racconta gli attentati di Cosa Nostra: appuntamento a FirenzeA Firenze, il procuratore Luca Tescaroli ha parlato degli attentati di Cosa Nostra negli anni Novanta, definendoli “il biennio di sangue”.
Leggi anche: ‘Il biennio di sangue’ di Luca Tescaroli si presenta a palazzo del Pegaso
Temi più discussi: Il biennio di sangue, il procuratore Luca Tescaroli racconta gli attentati di Cosa Nostra: appuntamento a Firenze; Libri: biennio di sangue con Luca Tescaroli; OGGI IN CITTÀ!; Il biennio di sangue il procuratore Luca Tescaroli racconta gli attentati di Cosa Nostra | appuntamento a Firenze.
Il biennio di sangue 1993 – 94. Se ne parla a Palazzo del Pegaso con il procuratore della Repubblica Luca Tescaroli x.com
Il biennio di sangue 1993 – 94. Se ne parla a Palazzo del Pegaso con il procuratore della Repubblica Luca Tescaroli | Paper First facebook
'Il biennio di sangue' di Luca Tescaroli si presenta a palazzo del PegasoFIRENZE - Il biennio di sangue. 1993-94. Le menti e gli esecutori materiali degli attentati di Cosa nostra nel continente: questo il libro del procuratore della Repubblica di Prato, Luca Tescaroli, ch ... msn.com
Il biennio di sangue, il procuratore Luca Tescaroli racconta gli attentati di Cosa Nostra: appuntamento a FirenzeGli attentati mafiosi degli anni '90 e la strategia stragista di Cosa nostra per ricattare lo Stato al centro del libro edito da PaperFirst ... ilfattoquotidiano.it