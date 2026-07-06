FIRENZE – Il biennio di sangue. 1993-94. Le menti e gli esecutori materiali degli attentati di Cosa nostra nel continente: questo il libro del procuratore della Repubblica di Prato, Luca Tescaroli, che verrà presentato in sala Gonfalone di palazzo del Pegaso giovedì (9 luglio) alle 17. A dialogare con l’autore saranno Irene Galletti, componente dell’ufficio di presidenza e promotrice dell’iniziativa, insieme a Simone Innocenti, giornalista del Corriere Fiorentino. La presentazione del libro sulle stragi di mafia negli anni Novanta, in edicola dal luglio dello scorso anno per la casa editrice PaperFirst, offrirà una preziosa occasione di... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - ‘Il biennio di sangue’ di Luca Tescaroli si presenta a palazzo del Pegaso

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Luca Tescaroli: Il biennio di sangue 1993-94 - 18/01/2025

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