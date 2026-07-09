Il Barcellona ha raggiunto un accordo con il Borussia Dortmund per il trasferimento di Karim Adeyemi. Le due squadre stanno negoziando i dettagli dell’operazione, dopo aver concluso l’intesa tra i club. Il club catalano punta a portare in squadra l’attaccante tedesco, che attualmente gioca in Bundesliga. La trattativa prosegue con incontri tra le parti per definire le modalità del trasferimento.

Dopo Gordon, il Barça vuole regalare un'altra freccia a Flick: i blaugrana hanno fatto passi concreti per arrivare a Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. L'esterno tedesco, in scadenza nel 20207, secondo quanto riportato da diverse fonti ha già trovato un accordo con i catalani e ha fatto capire al suo club di volere trasferirsi a Barcellona. Ora la palla passerà in mano ai due club che dovranno trovare un accordo sulla valutazione del classe 2002. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Il Barça va forte su Adeyemi: c'è l'accordo, si tratta col Borussia

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