A Venezia esiste una chiesa più inclinata della Torre di Pisa e ha un profondo significato simbolico
A Venezia si trova una chiesa con un'inclinazione superiore a quella della Torre di Pisa, tanto da sembrare prossima al crollo. La struttura presenta una pendenza più accentuata e si trova in uno stato di degrado. La chiesa ha un ruolo simbolico importante, rappresentando un esempio di edificio storico che ha subito alterazioni nel tempo. La sua posizione e inclinazione attirano l'attenzione di studiosi e visitatori, anche a causa della sua apparente fragilità.
A Venezia esiste una chiesa con una inclinazione maggiore di quella della Torre di Pisa, che sembra letteralmente essere sul punto di cadere: ecco la sua storia e il suo significato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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Vale la pena visitare Venezia in una gita di un giorno?? reddit
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