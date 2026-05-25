A Venezia esiste una chiesa più inclinata della Torre di Pisa e ha un profondo significato simbolico

Da fanpage.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Venezia si trova una chiesa con un'inclinazione superiore a quella della Torre di Pisa, tanto da sembrare prossima al crollo. La struttura presenta una pendenza più accentuata e si trova in uno stato di degrado. La chiesa ha un ruolo simbolico importante, rappresentando un esempio di edificio storico che ha subito alterazioni nel tempo. La sua posizione e inclinazione attirano l'attenzione di studiosi e visitatori, anche a causa della sua apparente fragilità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A Venezia esiste una chiesa con una inclinazione maggiore di quella della Torre di Pisa, che sembra letteralmente essere sul punto di cadere: ecco la sua storia e il suo significato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

Festa della donna, Versace: "Una data che travalica il significato simbolico"Il 8 marzo, la festa della donna, viene vista come un’occasione per celebrare il contributo delle donne in vari settori, riconoscendone l’impegno...

Canzi: «Fiorentina scoglio impegnativo. Rinnovo Rosucci? Ha un significato simbolico prezioso»Il tecnico della Juventus ha commentato la partita, definendo la Fiorentina un ostacolo difficile da superare.

Argomenti più discussi: Elezioni 2026: come si vota, le info e il fac simile della scheda elettorale; Ti farà girare l'Italia restando vicino a Palermo: Meraviglia, il mega luna park; Stesso sudore, stessa paga: Genova cancella il gender gap alla Regata Storica. Ecco gli equipaggi per la sfida a Pisa; Banconota da 0 euro: ecco la nuova mania dei collezionisti.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web