A Venezia esiste una chiesa più inclinata della Torre di Pisa e ha un profondo significato simbolico

Notizia in breve

A Venezia si trova una chiesa con un'inclinazione superiore a quella della Torre di Pisa, tanto da sembrare prossima al crollo. La struttura presenta una pendenza più accentuata e si trova in uno stato di degrado. La chiesa ha un ruolo simbolico importante, rappresentando un esempio di edificio storico che ha subito alterazioni nel tempo. La sua posizione e inclinazione attirano l'attenzione di studiosi e visitatori, anche a causa della sua apparente fragilità.