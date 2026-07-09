Il 68% degli studenti non ha mai visto l’Italia ai Mondiali | 20 anni fa il trionfo di Berlino in classe si viveva ancora di carta e penna

Il 68% degli studenti italiani tra i 14 e i 19 anni non ha mai visto la Nazionale partecipare a una fase finale dei Mondiali. La maggioranza di loro non ha mai assistito a una partita dal vivo o in tv, mentre nel 2006 la metà del paese si radunava per celebrare la vittoria in Germania. La distanza tra le nuove generazioni e le grandi occasioni sportive si fa sempre più evidente.

Il 68% degli studenti italiani tra i 14 e i 19 anni non ha mai visto la Nazionale giocare una fase finale dei Mondiali. Una cifra che suona come un pugno nello stomaco, soprattutto se si pensa che il 9 luglio 2006 mezza penisola scese in strada a festeggiare. Vent’anni sono passati, e quel tripudio collettivo per molti ragazzi è solo un racconto sentito da padri e nonni, un video su YouTube, un’immagine sbiadita. Oggi, mentre il resto del mondo si accende per il torneo che si gioca tra Stati Uniti, Canada e Messico, l’Italia guarda da fuori. Il “Wall Street Journal” ha definito questa l’ennesima “estate peggiore”, ma il problema affonda le radici molto più in profondità di un semplice fallimento sportivo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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