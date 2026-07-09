Non più trasformare, ma rigenerare. È questa la nuova parola d'ordine dell'anti-age. Sempre più persone scelgono, infatti, trattamenti che puntano a migliorare la qualità della pelle stimolando i suoi naturali processi di rinnovamento, piuttosto che modificare i tratti del viso. Al centro di questa tendenza c'è la dermatologia rigenerativa, che utilizza sostanze come l'acido ialuronico, da solo o in associazione, per favorire idratazione, elasticità e luminosità cutanea. Un approccio che trova spazio anche nei mesi più caldi dell'anno grazie a procedure poco invasive. “Esistono molti e diversi trattamenti che permettono di attenuare le rughe e i segni del tempo e restituire al viso un aspetto giovane e fresco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - I trattamenti di dermatologia rigenerativa anti-age che puoi fare anche in estate

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Collo e décolleté: il trattamento che aiuta a rigenerare la pelle

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