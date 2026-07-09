I familiari delle vittime della strage di Viareggio criticano la condanna di un ex dirigente, sostenendo che non sia stata sufficiente perché avrebbe dovuto intervenire direttamente sulla sicurezza. In una lettera, affermano che l’ex dirigente non è stato condannato perché avrebbe dovuto stringere personalmente un bullone. La loro dichiarazione evidenzia la frustrazione per l’esito del processo e la responsabilità non attribuita direttamente.

“Non ci sembra sia stato condannato perché doveva stringere personalmente un bullone”. È uno dei passaggi più netti della lettera che l’A ssociazione Il Mondo che Vorrei, attraverso la presidente Daniela Rombi, ha inviato al ministro della Difesa, Guido Crosetti, dopo le polemiche seguite alla sentenza della Cassazione sulla strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009. Una tragedia che costò la vita a 32 persone, morte bruciate vive dopo il deragliamento di un carro cisterna carico di Gpl esploso nella stazione della città toscana. Crosetto aveva commentato il verdetto sui social sostenendo che Mauro Moretti, ora in carcere, “andava... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “I nostri figli, fratelli, padri e madri bruciati vivi”: i familiari della strage di Viareggio contro Crosetto: “Moretti non è stato condannato perché doveva stringere un bullone”

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