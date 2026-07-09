Durante i recenti Mondiali di calcio si sono verificati numerosi eventi significativi, tra cui l’introduzione di una formula a 48 squadre e le prestazioni di alcuni giocatori come Balogun. Le partite e le novità regolamentari sono state al centro dell’attenzione, con cambiamenti spesso discussi e analizzati da addetti ai lavori. La competizione si è svolta con un calendario intenso e numerosi momenti che hanno coinvolto tifosi e media.

Da Balogun alla formula a 48. I recenti avvenimenti che a ritmo pressoché continuo stanno caratterizzando i mondiali di calcio, sembrano inverare quanto preconizzato alcuni decenni orsono da una scuola di pensiero che faceva capo a Jean Bloch Michel (e attuata poi in termini letterari dagli scrittori del nouveau roman) che diffuse la formula del cosiddetto “come se fosse”, vale a dire l’interpretazione di un ruolo, un atteggiamento, un modo di essere che “imitava” per così dire un modello originale ma che in realtà era ben altro. Si potrebbe anche pensare che si trattasse poi di una evoluzione della dicotomia rappresentata dalla maschera pirandelliana, dell’eterno dualismo cioè tra essere e sembrare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Ilnapolista.it - I Mondiali del come se fosse

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Y SI SI

Notizie e thread social correlati

Per il Times gli italiani rosicano vedendo Cannavaro ai Mondiali. Come se fosse AncelottiUn articolo del Times afferma che gli italiani sono gelosi nel vedere Fabio Cannavaro alla guida di un’altra Nazionale durante i Mondiali.

“Dopo gli aneurismi ho pensato che la morte fosse venuta a prendermi. Ero in palestra, ho sentito come se un elastico nel cervello si fosse spezzato”: il racconto di Emilia ClarkeEmilia Clarke ha raccontato di aver vissuto due aneurismi che le hanno fatto temere per la vita.

Temi più discussi: Mondiali 2026, il tabellone degli ottavi di finale. Gli orari e dove vederli; I risultati delle partite degli ottavi del 5 luglio dei Mondiali 2026: Brasile-Norvegia 1-2, Messico-Inghilterra 2-3; CR7 da record, le doppiette di Messi e Mbappé e non solo Coppa del Mondo FIFA; Mondiali 2026: tabellone e programma completo degli ottavi e dei quarti di finale.

Mondiali 2026: il regolamento sulle squalifiche. Sono 20 i calciatori in diffida e a rischio in vista delle semifinali. Ecco chi sono e come cambiano le norme verso l'ultimo atto del torneo x.com

Qualcuno si ricorda di questo gioco ai Mondiali del 2018? reddit

Del Piero e la vittoria dell'Italia ai Mondiali 2006: Felici di aver scritto la storia9 luglio 2006, l'Italia sul tetto del mondo. Vent'anni dopo a raccontare a Sky Sport quel trionfo è uno dei protagonisti di quella Nazionale, Alessandro Del Piero. Inevitabile un groppo in gola (dopo ... sport.sky.it

I campioni del mondo del 2006, subito dopo i MondialiIl 9 luglio del 2006, vent’anni fa, la Nazionale italiana maschile di calcio diventò campione del mondo battendo la Francia nella finale dei Mondiali. Fu una partita molto equilibrata, in cui entrambe ... ilpost.it