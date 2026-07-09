i migliori svincolati

Mentre il Mondiale entra nel vivo, gli svincolati si svincolano. È il mondo dopo il 30 giugno, la data che segna la fine di una stagione calcistica e l’inizio di un’altra, e che non cambierebbe neanche se tornasse il Messia. In questi primi giorni di calciomercato gli svincolati si stanno muovendo sornioni: alcuni si accordano con le loro nuove squadre alla luce del sole, altri, probabilmente, lo stanno facendo di nascosto, altri ancora, invece, dovranno aspettare e sperare che qualcuno prima o poi si ricordi di loro e gli offra un contratto. Tutti insieme compongono una lista lunga e variegata, interessante come possono essere interessanti queste cose nel calcio, tra il sorprendente e il nostalgico. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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