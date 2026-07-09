I migliori svincolati

Da ultimouomo.com 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo il 30 giugno, molti calciatori senza contratto si sono resi disponibili sul mercato. Con la fine della stagione, diverse squadre hanno ufficializzato l’addio a alcuni giocatori, lasciando spazio a nuovi accordi. Questa fase coincide con il momento in cui i contratti scadono e i giocatori diventano svincolati, pronti a firmare con nuove squadre. Il mercato degli svincolati si apre in questa finestra, con diversi profili di livello.

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Mentre il Mondiale entra nel vivo, gli svincolati si svincolano. È il mondo dopo il 30 giugno, la data che segna la fine di una stagione calcistica e l’inizio di un’altra, e che non cambierebbe neanche se tornasse il Messia. In questi primi giorni di calciomercato gli svincolati si stanno muovendo sornioni: alcuni si accordano con le loro nuove squadre alla luce del sole, altri, probabilmente, lo stanno facendo di nascosto, altri ancora, invece, dovranno aspettare e sperare che qualcuno prima o poi si ricordi di loro e gli offra un contratto. Tutti insieme compongono una lista lunga e variegata, interessante come possono essere interessanti queste cose nel calcio, tra il sorprendente e il nostalgico. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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